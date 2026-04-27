استشهاد عنصر من الأمن الداخلي خلال القبض على تاجر مخدرات في دير الزور

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في محافظة دير الزور، خلال عملية أمنية نفذها فرع مكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن استشهاد أحد العناصر.



وقالت الوزارة في بيان اليوم: “ببالغ الفخر والاعتزاز، ننعى استشهاد أحد عناصر فرع مكافحة المخدرات في المحافظة، وذلك أثناء تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد أخطر تجار المواد المخدرة في المنطقة”.



وأكدت الوزارة أن القوة المنفذة تمكّنت من إلقاء القبض على الجاني المتورّط في الحادثة، وضبط كميةٍ كبيرة من المواد المخدرة بحوزته، مشددةً على أنه سيتمّ تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون.

وكانت نفّذت قوى الأمن الداخلي في دير الزور في الـ 20 من الشهر الجاري حملةً أمنية استهدفت شبكات تجارة وترويج المواد المخدّرة في عدد من أحياء المدينة، حيث شهد حي طب الجورة اشتباكات محدودة خلال مداهمة أوكار مطلوبين.

وكذلك أعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي عن كشف وإحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة على الأوتوستراد الدولي حمص-حماة.

وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة، وحماية أمن وسلامة المواطنين، وفق القوانين والأنظمة النافذة.