وزير الداخلية يؤكد لوفد أممي استمرار الجهود لترسيخ الأمن في سوريا

دمشق-سانا

استعرض وزير الداخلية أنس خطاب خلال لقائه وفداً من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، برئاسة نائب المبعوث الخاص كلاوديو كوردوني، جهود الحكومة لترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق استعراضاً شاملاً للمستجدات الأمنية على الساحة السورية، حيث أطلع الوزير الوفد على جهود الحكومة السورية في ترسيخ دعائم الاستقرار، ولا سيما في مناطق الشمال الشرقي، مع التركيز على مسار الاندماج والإجراءات المتخذة في هذا الإطار.

حضر اللقاء من الجانب السوري معاون الوزير للشؤون المدنية العميد زياد العايش، ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة العقيد عبد الرحيم جبارة، وضم الوفد الأممي كلاً من مدير مكتب المبعوث الخاص طارق تلاحمة، والمساعدة في قسم الشؤون السياسية رنين مخول.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التواصل المستمر بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، بهدف تبادل وجهات النظر، وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسارات الأمن الوطني.