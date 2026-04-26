إطلاق حملة “العمل حقي” في الرقة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

IMG 3431 إطلاق حملة “العمل حقي” في الرقة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

الرقة-سانا

أطلقت منظمة “عكاز” بالتعاون مع منظمة “نساء للسلام”، اليوم الأحد، حملة بعنوان “العمل حقي”، بهدف تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من الحصول على فرص عمل في القطاعين العام والخاص.

IMG 3434 إطلاق حملة “العمل حقي” في الرقة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة “عكاز” ديما الجوهر في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تمتد على مدى أربعة أشهر، وتتضمن مسارين رئيسيين، الأول يتمثل في العمل على تفعيل قانون توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية، فيما يركز المسار الثاني على تشجيع القطاع الخاص على استيعابهم وظيفياً، إلى جانب السعي لتغيير الصورة النمطية السائدة حول قدراتهم وإبراز دورهم الفاعل في المجتمع.

وبيّنت الجوهر أن الحملة ستشمل تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والمجتمعية، بما يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع وكسب مناصرة أوسع لقضية تمكين ذوي الإعاقة.

IMG 3437 إطلاق حملة “العمل حقي” في الرقة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

من جانبه، أكد مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة عدنان سكاف في تصريح مماثل، أن المديرية تقدم مختلف أشكال الدعم المعنوي والفكري والمادي واللوجستي لكل الأنشطة التي تعنى بذوي الإعاقة، مشيراً إلى مشاركتها في الفعاليات والجلسات الحوارية واللقاءات ذات الصلة.

وأضاف: إن المديرية تعمل على تفعيل وتطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بذوي الإعاقة وتطويرها، بما يتناسب مع احتياجاتهم وفق المنظور المعاصر، إلى جانب تأمين فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص.

20260426 163923 إطلاق حملة “العمل حقي” في الرقة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يضمن تمكين ذوي الإعاقة من أداء دورهم الكامل في عملية التنمية وبناء المجتمع.

ومنظمة “نساء للسلام” هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 2017 في مدينة تل أبيض كفريق تطوعي يضم مجموعة من النساء والشباب، فيما تأسست منظمة “عكاز” عام 2020، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بالتمكين القانوني والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في الرقة.

IMG 3428 إطلاق حملة “العمل حقي” في الرقة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
IMG 3430 إطلاق حملة “العمل حقي” في الرقة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
20260426 163735 إطلاق حملة “العمل حقي” في الرقة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
20260426 170111 إطلاق حملة “العمل حقي” في الرقة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
20260426 170810 إطلاق حملة “العمل حقي” في الرقة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
