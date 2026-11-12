شركة كهرباء دير الزور تواصل معالجة الأعطال وتحسين استقرار التغذية

دير الزور-سانا

تواصل ورشات شركة كهرباء دير الزور أعمالها لمعالجة الأعطال على الشبكة الكهربائية وتأمين وصول التيار إلى المواطنين، ولا سيما الأعطال الناجمة عن الأحمال الزائدة وتهالك أجزاء من الشبكة، وذلك في ظل الانخفاض بساعات التغذية الكهربائية تزامناً مع الأحوال الجوية السائدة.

وأوضح مدير شركة كهرباء دير الزور ياسر العبد الله في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن ورشات الشركة تتابع عملها بصورة مستمرة لتأمين وصول التيار الكهربائي إلى المواطنين، ومعالجة الأعطال الناتجة عن زيادة الأحمال وتهالك الشبكات، مبيناً أن هذه الظروف فرضت أعباء إضافية على الأهالي مع انخفاض درجات الحرارة .

وأشار العبد الله إلى أن أبرز أسباب تراجع ساعات التشغيل تتمثل في زيادة استجرار التيار الكهربائي مع دخول فصل الشتاء وتأثيرات المنخفض الجوي الذي شهدته المحافظة، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في عدد الأسر العائدة إلى المحافظة.

ولفت العبد الله إلى أن إعادة تأهيل عدد من الخطوط ومراكز التحويل الخارجة عن الخدمة في مدينة دير الزور وريفها، إلى جانب انخفاض التوليد الكهربائي في محطات التوليد الرئيسية بسبب نقص توريدات الغاز، واستمرار خروج محطة تشرين الحرارية من الخدمة، وخضوع عدد من محطات التوليد لأعمال الصيانة، أسهمت جميعها في انخفاض الكميات المخصصة للمحافظات.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور خلال الفترة الماضية هطولات مطرية غزيرة ترافقَت مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان للأودية وقطع عدد من الطرق.