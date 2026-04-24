رئيس هيئة العدالة الانتقالية: اعتقال أمجد يوسف يؤكد أن الجرائم لا تسقط بالتقادم

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن القبض على “أمجد يوسف” المتهم بارتكاب مجزرة التضامن خطوة مفصلية على طريق العدالة.

وأضاف عبد اللطيف في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الجمعة: “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وحقوق الضحايا لا تُنسى، المساءلة قادمة، والعدالة ماضية حتى النهاية”.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بدمشق المجرم أمجد يوسف، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نفذت في سهل الغاب بريف حماة.