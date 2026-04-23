انطلاق الامتحانات العملية في مراكز التدريب المهني للحرف

دمشق-سانا

انطلقت في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، الامتحانات العملية للدورة التدريبية الأولى للعام 2025–2026 لجميع الحرف بمختلف المحافظات، لجميع الاختصاصات الحرفية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن الهدف من هذه الامتحانات تقييم المهارات التطبيقية التي اكتسبها المتدربون، خلال فترة التدريبات النظرية التي خضعوا لها سابقاً، وتزويدهم بالمهارات العملية، والخبرات اللازمة، لتعزيز فرصهم في الحصول على عمل، والمساهمة في عملية التنمية.

وأكدت الوزارة أن مراكز التدريب المهني تؤدي دوراً مهماً في تأهيل الشباب في مهن يحتاجها سوق العمل، تشمل الحدادة والدهان والديكور والنجارة والتمديدات الصحية والكهرباء، إضافة إلى اختصاصات تقنية وخدمية أخرى، بما يسهم في توفير فرص التشغيل ودعم مسار التنمية.

وتعمل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان على تنفيذ برامج تدريبية دورية، تستهدف الشباب الراغبين باكتساب مهارات مهنية متخصصة، وذلك ضمن خطة الوزارة لرفد سوق العمل بكوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

