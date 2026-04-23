مؤسسة الإسكان تدعو شاغلي أملاكها المخالفين لتسوية أوضاعهم خلال أسبوعين

دمشق-سانا

دعت المؤسسة العامة للإسكان، جميع شاغلي أملاكها من الشقق والمحلات والمكاتب والمستودعات في المحافظات دون صفة قانونية، إلى التوجه للإدارة العامة للمؤسسة أو فروعها في المحافظات، لاستكمال إجراءات تسوية أوضاع إشغالهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأكدت المؤسسة في تعميم تلقت سانا نسخة منه، ضرورة المراجعة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعلان، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتخلّف عن التسوية ضمن المهلة المحددة، داعية جميع الشاغلين إلى الالتزام بما ورد في هذا التعميم.

وتعمل المؤسسة العامة للإسكان على تحديث بيانات إشغال أملاكها، وضبط المخالفات العقارية بما ينسجم مع خطتها في تعزيز الإدارة الرشيدة للملك العام، وضمان استثمار العقارات وفق الأطر القانونية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتطوير بيئة السكن والإشغال في مختلف المحافظات.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان، منحت المواطنين المكتتبين والمخصصين لدى المؤسسة العامة للإسكان، مهلة إضافية جديدة لمدة شهر واحد، لتسوية أوضاعهم واستكمال التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة، بدأت في الـ 16من نيسان الجاري، وحتى الـ 15 من أيار القادم.