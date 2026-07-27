هدم مبنى آيل للسقوط بفعل قصف النظام البائد في معرة النعمان حفاظاً على السلامة العامة

إدلب-سانا



نفذ مجلس مدينة معرة النعمان في ريف إدلب، اليوم الإثنين، عملية هدم مبنى مؤلف من ‏ثلاثة طوابق آيل للسقوط في المدينة بسبب تعرضه سابقاً لضرر جراء قصفه من قبل النظام ‏البائد، وذلك ضمن إجراءات السلامة العامة وإزالة المخاطر التي تهدد سلامة الأهالي.‏



وأكد رئيس الضابطة في مجلس المدينة حيان الموسى في تصريح لمراسل سانا، أن عملية ‏الهدم تأتي في إطار خطة المجلس لإزالة الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط، للحد من المخاطر ‏وحماية المواطنين، مبيناً أن الإزالة جاءت استجابةً لطلب الأهالي بعد عودتهم للمدينة، لكونه ‏يشكل خطراً على القاطنين في الحي حسب تقرير المجلس.‏



ودعا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ فوراً عن حالات مشابهة، وعدم الاقتراب أو القيام بأي ‏ترميم إلا بعد الحصول على تقرير سلامة إنشائية وموافقة من المكتب الفني في المجلس.‏

تقييم فني قبل الهدم

بدوره أوضح عضو المكتب الفني في مجلس المدينة هيثم الرشيد في تصريح مماثل، أن ‏الفرق الفنية قامت بدراسة وضع المبنى وتقييم مدى خطورته قبل المباشرة بالهدم بعد إجراء ‏الكشف الحسي، لافتاً إلى أن المجلس عمل على تأمين المنطقة وقطع الطرق المؤدية إليه ‏أثناء الإزالة، مشيراً إلى استمرار جولات المسح الميداني لتحديد المباني الخطرة في المدينة، ‏نظراً لوجود العديد منها جراء القصف الممنهج من قبل النظام البائد.‏



من جهته عبّر المواطن خليل حرامي من أهالي الحي، عن ارتياح الأهالي لخطوة الهدم، ‏مؤكداً أنها تسهم في إزالة خطر كان يهدد سلامة الأطفال والعائلات في الحي، ويعيق حركتهم ‏وقضاء الكثير من حاجاتهم المعيشية، وتمنى من الجهات المعنية الإسراع بفتح الشارع ‏وإزالة مخلفات الهدم.‏



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مجلس مدينة معرة النعمان المتواصلة لإزالة مخلفات القصف ‏وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة، في ظل الحرص على تعزيز إجراءات السلامة العامة وتأمين ‏بيئة آمنة للسكان، وتعزيز استقرار العائدين.‏