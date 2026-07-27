هدم مبنى آيل للسقوط بفعل قصف النظام البائد في معرة النعمان حفاظاً على السلامة العامة

إدلب-سانا
نفذ مجلس مدينة معرة النعمان في ريف إدلب، اليوم الإثنين، عملية هدم مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق آيل للسقوط في المدينة بسبب تعرضه سابقاً لضرر جراء قصفه من قبل النظام البائد، وذلك ضمن إجراءات السلامة العامة وإزالة المخاطر التي تهدد سلامة الأهالي.
وأكد رئيس الضابطة في مجلس المدينة حيان الموسى في تصريح لمراسل سانا، أن عملية الهدم تأتي في إطار خطة المجلس لإزالة الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط، للحد من المخاطر وحماية المواطنين، مبيناً أن الإزالة جاءت استجابةً لطلب الأهالي بعد عودتهم للمدينة، لكونه يشكل خطراً على القاطنين في الحي حسب تقرير المجلس.
ودعا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ فوراً عن حالات مشابهة، وعدم الاقتراب أو القيام بأي ترميم إلا بعد الحصول على تقرير سلامة إنشائية وموافقة من المكتب الفني في المجلس.
تقييم فني قبل الهدم
بدوره أوضح عضو المكتب الفني في مجلس المدينة هيثم الرشيد في تصريح مماثل، أن الفرق الفنية قامت بدراسة وضع المبنى وتقييم مدى خطورته قبل المباشرة بالهدم بعد إجراء الكشف الحسي، لافتاً إلى أن المجلس عمل على تأمين المنطقة وقطع الطرق المؤدية إليه أثناء الإزالة، مشيراً إلى استمرار جولات المسح الميداني لتحديد المباني الخطرة في المدينة، نظراً لوجود العديد منها جراء القصف الممنهج من قبل النظام البائد.
من جهته عبّر المواطن خليل حرامي من أهالي الحي، عن ارتياح الأهالي لخطوة الهدم، مؤكداً أنها تسهم في إزالة خطر كان يهدد سلامة الأطفال والعائلات في الحي، ويعيق حركتهم وقضاء الكثير من حاجاتهم المعيشية، وتمنى من الجهات المعنية الإسراع بفتح الشارع وإزالة مخلفات الهدم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مجلس مدينة معرة النعمان المتواصلة لإزالة مخلفات القصف وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة، في ظل الحرص على تعزيز إجراءات السلامة العامة وتأمين بيئة آمنة للسكان، وتعزيز استقرار العائدين.