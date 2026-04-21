الطوارئ السورية تنظم ورشة عمل لاستكمال إعداد مصفوفة المخاطر على المستوى الوطني

دمشق-سانا

نظّمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم الثلاثاء ورشة عمل متخصصة، ضمت ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات الحكومية، لاستكمال إعداد مصفوفة المخاطر على المستوى الوطني.

وجرى في الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة بدمشق، جمع مصفوفات المخاطر الخاصة بكل وزارة، ودمجها ضمن مصفوفة موحّدة، مع إعادة تحليلها ومراجعة المدخلات المتعلقة بالمخاطر، والتوافق على تحديد أولويات المخاطر الوطنية التي سيتم إدراجها في الخطة الاستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث، تمهيداً لوضع وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه المخاطر وتعزيز الجاهزية والاستجابة.

وأكد المشاركون في الورشة أهمية تطوير إصدار محدث لسجل المخاطر يعكس الوضع الراهن ويأخذ في الاعتبار التغيرات والمستجدات، وتحديد وتصنيف المخاطر ذات الأولوية القصوى بالتوافق بين الجهات المعنية على المستوى الوطني، وتصميم واعتماد إطار موحد يحدد منهجيات جمع وتحليل وتحديث بيانات المخاطر، إلى جانب العمل على إصدار قرار رسمي لتشكيل لجنة مختصة تشرف على تطوير وتحديث سجل المخاطر الوطني.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نظمت في شهر كانون الأول الماضي ورشة عمل حول سجل المخاطر وإدارة الكوارث تهدف إلى إعداد سجل وطني شامل للمخاطر، يمثل مرجعاً استراتيجياً لتحسين التخطيط وإدارة الكوارث، واعتماد نقاط اتصال رسمية في كل جهة قطاعية، لتزويد الوزارة ببيانات المخاطر وتحديثها بشكل دوري، وتطوير مؤشرات القياس وفق معايير علمية دقيقة تشمل المخاطر الهيدرولوجية والجيولوجية والمناخية، إضافة إلى التكنولوجية والبيولوجية.