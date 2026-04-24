صحة الرقة تطلق حملة رقابية لضبط عمل الصيدليات

الرقة-سانا

أطلقت مديرية صحة الرقة حملة رقابية واسعة تستهدف الصيدليات في المدينة وريفها وذلك لضبط المخالفات وتنظيم آلية بيع وتسعير الأدوية.

وأوضح مدير الصحة الدكتور عبد الله الحمود في تصريح لمراسل سانا، اليوم الجمعة، أن الحملة تركز على مدى التزام الصيدليات بالأسعار المحددة، واستكمال أوراق الترخيص القانونية، مشيراً إلى أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تصل إلى إغلاق الصيدليات غير المرخصة.

وبيّن الحمود أن الحملة مستمرة ولا تقتصر على فترة زمنية محددة، وذلك في إطار تعزيز الانضباط في القطاع الصحي، ومنع أي تجاوزات قد تضر بصحة المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من ظاهرة الإتجار غير المشروع بالأدوية، ولا سيما تلك التي تؤثر على الجهاز العصبي، ما يعزز سلامة المجتمع.

وتأتي هذه الحملة في سياق جهود متواصلة تبذلها الجهات الصحية لضبط سوق الدواء، بما يضمن وصول العلاج الآمن والمرخص للمواطنين، ويضع حداً للفوضى والتجاوزات التي تهدد الصحة العامة.