مباحثات سورية – إسبانية لإحياء اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي ‏وتعزيز العلاقات ‏

دمشق-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع المبعوث الخاص لإسبانيا إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا، والقائم بأعمال السفارة الإسبانية في دمشق فرانسيسكو خابيير بوغا يوبس، سبل إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978، واستعادة العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق، وتناول آفاق تعزيز التعاون المشترك بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، بما يدعم جهود التعافي وتحسين الواقع المعيشي.
كما تم خلال اللقاء توجيه دعوة للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر حول المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط، والمزمع عقده في مؤسسة كاسا أرابي في إسبانيا، بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وخبراء دوليين.
وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الجانبين.
وفي الـ 17 من نيسان الماضي تم الكشف عن وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيعيد تفعيل اتفاق التعاون الموقّع مع سوريا عام 1978 والذي كان ينص على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الطرفين، كما جاء في الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حواراً سياسياً رفيع المستوى مع الحكومة السورية.