مباحثات سورية – إسبانية لإحياء اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي ‏وتعزيز العلاقات ‏

دمشق-سانا‏

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع المبعوث الخاص ‏لإسبانيا إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا، والقائم بأعمال السفارة ‏الإسبانية في دمشق فرانسيسكو خابيير بوغا يوبس، سبل إعادة تفعيل اتفاقية ‏التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978، واستعادة العلاقات ‏التجارية والاقتصادية والسياسية.‏

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء ‏عقد في مبنى الوزارة بدمشق، وتناول آفاق تعزيز التعاون المشترك بين ‏سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات ‏الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، بما يدعم جهود التعافي وتحسين الواقع ‏المعيشي.‏

كما تم خلال اللقاء توجيه دعوة للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر حول ‏المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط، والمزمع عقده في مؤسسة كاسا ‏أرابي في إسبانيا، بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وخبراء دوليين.‏

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام ‏المشترك، وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الجانبين.‏

وفي الـ 17 من نيسان الماضي تم الكشف عن وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، ‏أن الاتحاد سيعيد تفعيل اتفاق التعاون الموقّع مع سوريا عام 1978 والذي كان ‏ينص على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الطرفين، كما ‏جاء في الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حواراً سياسياً رفيع المستوى مع ‏الحكومة السورية.‏