الدفاع المدني السوري ينقذ شاباً سقط داخل إحدى فتحات نهر قويق بحلب

حلب-سانا

أنقذت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب، اليوم الأربعاء، شاباً سقط داخل إحدى الفتحات على نهر قويق قرب ساحة سعد الله الجابري في مدينة حلب.

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام أن الفرق باشرت عمليات الاستجابة السريعة فور تلقي البلاغ، حيث تم وضع خطة ميدانية لتقدير الموقع العالق فيه وطبيعة المكان، وتمكنت من الوصول إليه وإنقاذه بنجاح، وبعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، جرى نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحذر الدفاع المدني الأهالي من الاقتراب أو الوقوف فوق هذه المواقع الخطِرة من النهر، والابتعاد عن مجراه في ظل ارتفاع منسوبه، مع التأكيد على ضرورة الانتباه لسلامة الأطفال، والإسراع في الإبلاغ عن أي حادث طارئ عبر أرقام الطوارئ، لما لذلك من دورٍ حاسم في تسريع الاستجابة وحماية الأرواح.