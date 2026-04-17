432 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أسبوع

ريف دمشق-سانا

نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 432 ضبطاً تموينياً، خلال جولات رقابية شملت الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف مناطق المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الـ 7 إلى الـ 15 من نيسان الجاري.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا، أن الجولات شملت 1249 فعالية تجارية و75 معملاً، في إطار خطة مستمرة لمتابعة واقع الأسواق، وضمان التزام الفعاليات التجارية بتوفير المواد الأساسية وفق الأسعار المحددة.

وأشار خالد إلى أن الدوريات قامت بسحب عينات من مواد غذائية وغير غذائية مطروحة في الأسواق، بهدف تحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تشديد الرقابة التموينية وحماية المستهلك من الغش والتلاعب، لافتاً إلى استمرار الجولات بشكل يومي لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق ضبطت في الأول من نيسان الجاري نحو 300 كيلوغرام من لحم فروج فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري داخل أحد المسالخ.