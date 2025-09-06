سفير الأردن في سوريا يؤكد عمق أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين

دمشق-سانا

جدد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى سوريا سفيان القضاة، التأكيد على عمق أواصر الأخوّة والصداقة التي تربط بين قيادتَي وشعبَي سوريا والأردن الشقيقين.

وقال السفير القضاة في منشور على منصة (X): “تشرّفتُ اليوم بتقديم أوراق اعتمادي لفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا للمملكة، ونقلتُ لفخامته تحيّات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني، وتمنياته للشعب السوري الشقيق بمزيدٍ من التقدّم والرخاء”.

ونوه السفير القضاة بكرم الاستقبال وحفاوة التكريم، مؤكداً أنه يجسّد عمق أواصر الأخوّة والصداقة التي تربط بين قيادتَي وشعبَي البلدَين الشقيقين.

وكان الرئيس أحمد الشرع، تقبل اليوم في قصر الشعب بدمشق، وبحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أوراق اعتماد سفيان القضاة سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى سوريا.

