العواك: مجلس الشعب يعمل على إحداث ثورة تشريعية وتطوير ‏القوانين لخدمة المواطنين

دمشق-سانا‏

أكد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك أن ‏المجلس يعمل على إحداث ثورة تشريعية شاملة، ‏وإلغاء القوانين التي تعيق المواطن السوري، وتطوير ‏منظومة قانونية عصرية تتلاءم مع متطلبات الدولة ‏الحديثة وتكرس مبدأ سيادة القانون، مشدداً على أن ‏أثر العمل التشريعي سيظهر تدريجياً في مختلف ‏القطاعات وينعكس على حياة المواطنين‎.‎

وأوضح العواك في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية ‏مساء اليوم الإثنين أن صلاحيات مجلس الشعب ‏يحددها الإعلان الدستوري، ولا سيما المادة الثلاثين ‏منه، فيما يمثل النظام الداخلي إطاراً تنفيذياً لهذه ‏الصلاحيات، لافتاً إلى أن النظام الرئاسي يقوم على ‏الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ‏مع استمرار التعاون والتنسيق بينها‎.‎

وبيّن العواك أن المجلس لن يتعامل مع مشاريع ‏القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية على نحو ‏متسرع، بل ستتم دراستها ومناقشتها مادةً مادة، مع ‏إتاحة الوقت الكافي لأعضاء المجلس للاطلاع عليها ‏وتقديم ملاحظاتهم، مشيراً إلى إمكانية عقد دورات ‏استثنائية عند الحاجة لإنجاز القوانين ذات الأولوية‎.‎

وأشار العواك إلى أن المجلس سيوازن بين مشاريع ‏القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية والاقتراحات ‏المقدمة من أعضائه ولجانه، مع إعطاء بعض ‏الأولوية للمشاريع الحكومية نظراً لكون السلطة ‏التنفيذية الأكثر احتكاكاً بالواقع وباحتياجات ‏المواطنين، مؤكداً أن ذلك لا يمثل انحيازاً لها، وإنما ‏يأتي في إطار المصلحة العامة‎.‎

ولفت العواك إلى أن المجلس يعمل على تشكيل لجان ‏متخصصة تغطي مختلف مجالات الدولة، بهدف ‏الاستفادة من اختصاصات الأعضاء وكفاءاتهم ‏ومعالجة الفراغات والقصور التشريعي في مختلف ‏القطاعات، مبيناً أن الحاجة الحالية تتطلب تعديل ‏وإلغاء عدد كبير من القوانين وإصدار تشريعات ‏جديدة‎.‎

وفيما يتعلق بالدستور المقبل، أوضح العواك أن ‏الإعلان الدستوري لم يحدد آلية إصدار الدستور ‏الدائم، مشيراً إلى أن الآليات المتبعة دولياً تتنوع بين ‏الجمعية التأسيسية المنتخبة أو اللجنة الفنية، على أن ‏يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، ‏لافتاً إلى عدم وجود نص دستوري يحدد دوراً معيناً ‏لمجلس الشعب في هذه العملية‎.‎

وأكد العواك أن معيار نجاح المجلس يتمثل في ‏الوصول إلى منظومة قانونية عصرية يتراجع فيها ‏أثر القوانين القديمة والقصور والتضخم التشريعي ‏المتراكم على مدى نحو قرن، بحيث لا يواجه ‏المواطن إشكالات تشريعية تعيق حياته أو عمله، ‏مشدداً على ضرورة أن تكون القوانين قريبة من ‏واقع الناس وقابلة للتطبيق وتحظى باقتناعهم‎.‎

وأشار العواك إلى أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى ‏وقت، لأن الدول لا تبنى في يوم وليلة، مبيناً أن مدة ‏ولاية المجلس الحالية تبلغ سنتين ونصف السنة، وأن ‏استكمال العمل التشريعي يمكن أن يتواصل من ‏خلال المجالس التي ستأتي لاحقاً‎.‎

وفي الجانب الاقتصادي، بين العواك أن المجلس ‏سيعمل على إصدار منظومة من القوانين المالية ‏تحقق العدالة الضريبية وعدالة التوزيع وتشجع ‏الاستثمار، مؤكداً أن حسن صياغة هذه التشريعات ‏وتنفيذها سينعكس على حياة المواطنين ويدعم عملية ‏إعادة الإعمار‎.‎

وحول العدالة الانتقالية، أكد العواك أن مشروع ‏القانون الذي أعدته هيئة العدالة الانتقالية سيكون من ‏أولويات مجلس الشعب عند وصول القانون إليه، ‏مشيراً إلى أن المشروع يجب أن يعالج قضايا جبر ‏الضرر والمحاسبة وملفات الفساد وغيرها من ‏القضايا المرتبطة بالعدالة الانتقالية بما يتوافق مع ‏خصوصية الحالة السورية‎.‎

وشدد العواك على أن العلاقة بين السلطات الثلاث ‏يجب أن تقوم على التكامل والتعايش، وأن تدخل ‏إحدى السلطات ضمن اختصاص الأخرى ليس هو ‏الأصل، مبيناً أن تصحيح المحكمة الدستورية لأي ‏عمل تشريعي لا يعد خلافاً مع مجلس الشعب، وإنما ‏يمثل جزءاً من التكامل المؤسسي وسيادة القانون‎.‎

وأكد رئيس مجلس الشعب أن المجلس ينظر إلى ‏نفسه باعتباره خادماً للشعب السوري، وأنه يسعى ‏إلى الوفاء بالآمال والطموحات الكبيرة التي يضعها ‏المواطنون عليه.‏

وكان مجلس الشعب عقد في الـ 12 من الشهر ‏الماضي، أولى جلساته بعد التحرير، بحضور ‏الرئيس أحمد الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات ‌‏‌‏المجلس محمد الأحمد، وعدد من الوزراء‎.‎