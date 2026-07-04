مشاركون في مؤتمر سلامة الأغذية بدمشق يؤكدون أهمية التقانات الحديثة في تعزيز ‏الأمن الغذائي

‏ ‏دمشق-سانا

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أكد المشاركون في مؤتمر اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2026 أهمية توظيف التقانات ‏الحديثة والذكاء الاصطناعي وأنظمة الجودة في تطوير منظومة الأمن الغذائي، بما يسهم ‏في إنتاج غذاء آمن ومطابق للمواصفات العالمية، وتعزيز قدرة المنتجات السورية على ‏الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.‏

إنتاج غذاء سليم ومطابق للمواصفات العالمية

وأوضح عميد كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق الدكتور خالد العسس في تصريح ‏لـ سانا اليوم السبت، أن المؤتمر يشكل ركيزة أساسية في بناء استراتيجية الأمن الغذائي ‏في ظل التحديات الراهنة، ولا سيما الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يستدعي اعتماد ‏تقانات حديثة تقوم على الذكاء الاصطناعي والأساليب المتطورة وأنظمة الجودة، ما ‏يضمن إنتاج غذاء سليم ومطابق للمواصفات العالمية وبأقل التكاليف الممكنة وفق المعايير ‏الدولية للصحة وسلامة الغذاء. ‏



‏ ‏من جانبه، أكد الخبير في سلامة الغذاء والجودة خالد الرحيل أن سلامة الغذاء تمثل ركناً ‏أساسياً في البنية المجتمعية، ولا سيما مع دخول سوريا مرحلة جديدة من البناء والتطوير، ‏مشدداً على ضرورة العمل الجاد والشفاف للارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز ‏الاقتصاد.‏

مواكبة التحول الدولي بمجال سلامة الغذاء

بدوره أوضح مدير المنح في الشرق الأوسط بشركة ” ‌‎TUV AUSTRIA‌‏ ” النمساوية ‏مصعب الحسن، أن مشاركتهم في المؤتمر تأتي في إطار دعم جهود سوريا لمواكبة ‏التحول الدولي في مجال سلامة الغذاء، مبيناً أن تحقيق الغذاء الآمن يتطلب تكاملاً بين ‏القطاعين العام والخاص والكوادر الاستشارية لدعم قطاع التصنيع ومنتجي الأغذية، ‏وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية.‏

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وأشار الحسن إلى أن انفتاح سوريا على الأسواق الخارجية يستوجب التزام المنتجات ‏الوطنية بالمواصفات العالمية عبر تطبيق معايير وشهادات دولية، منها نظام الهاسب ‌‏(‏HACCP‏) وشهادة الآيزو 22000 ومبادرة سلامة الغذاء العالمية، بما يفرض تطوير ‏المنتجات ورفع جودتها، وتمكين المصنعين والمنتجين من معرفة المتطلبات الدولية، من ‏خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية ونشر ثقافة سلامة الغذاء ‏لضمان الوصول إلى الأسواق العالمية.‏

دور تقانات النانو في سلامة الغذاء

من جهته، بين المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية بسام العقلة أن الهيئة العامة للتقانة ‏الحيوية تشارك في جلسات المؤتمر بمحاضرات تتناول دور تقانات النانو في سلامة ‏الغذاء، سواء في تطوير التحاليل الخاصة بالكشف عن المخاطر الغذائية، أو في تطبيقات ‏التغليف الذكي واستخدام الحساسات النانوية، بما يسهم في تعزيز جودة المنتجات الغذائية ‏وسلامتها.‏



‏وانطلق اليوم السبت مؤتمر اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2026 الذي تنظمه جمعية ‏سلامة الصحة والبيئة، بالتعاون مع شركة ‌‎EMBS‌‏ للهندسة والجودة، وبالتنسيق مع كلية ‏الهندسة الزراعية بجامعة دمشق، والهيئة العامة للتقانة الحيوية، والمعهد التقاني الزراعي، ‏على مدرج المكتبة الوطنية بدمشق، وذلك برعاية وزارة الزراعة، ويركز على مناقشة ‏حلول عملية تعزز سلامة الغذاء عبر تعزيز تطبيق أنظمة إدارة الجودة، وتطوير آليات ‏التتبع في سلاسل الإمداد ورفع الوعي المجتمعي.‏















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