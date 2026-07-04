مشاركون في مؤتمر سلامة الأغذية بدمشق يؤكدون أهمية التقانات الحديثة في تعزيز ‏الأمن الغذائي

دمشق-سانا
أكد المشاركون في مؤتمر اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2026 أهمية توظيف التقانات الحديثة والذكاء الاصطناعي وأنظمة الجودة في تطوير منظومة الأمن الغذائي، بما يسهم في إنتاج غذاء آمن ومطابق للمواصفات العالمية، وتعزيز قدرة المنتجات السورية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
إنتاج غذاء سليم ومطابق للمواصفات العالمية
وأوضح عميد كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق الدكتور خالد العسس في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن المؤتمر يشكل ركيزة أساسية في بناء استراتيجية الأمن الغذائي في ظل التحديات الراهنة، ولا سيما الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يستدعي اعتماد تقانات حديثة تقوم على الذكاء الاصطناعي والأساليب المتطورة وأنظمة الجودة، ما يضمن إنتاج غذاء سليم ومطابق للمواصفات العالمية وبأقل التكاليف الممكنة وفق المعايير الدولية للصحة وسلامة الغذاء.
من جانبه، أكد الخبير في سلامة الغذاء والجودة خالد الرحيل أن سلامة الغذاء تمثل ركناً أساسياً في البنية المجتمعية، ولا سيما مع دخول سوريا مرحلة جديدة من البناء والتطوير، مشدداً على ضرورة العمل الجاد والشفاف للارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز الاقتصاد.
مواكبة التحول الدولي بمجال سلامة الغذاء
بدوره أوضح مدير المنح في الشرق الأوسط بشركة ” TUV AUSTRIA ” النمساوية مصعب الحسن، أن مشاركتهم في المؤتمر تأتي في إطار دعم جهود سوريا لمواكبة التحول الدولي في مجال سلامة الغذاء، مبيناً أن تحقيق الغذاء الآمن يتطلب تكاملاً بين القطاعين العام والخاص والكوادر الاستشارية لدعم قطاع التصنيع ومنتجي الأغذية، وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية.
وأشار الحسن إلى أن انفتاح سوريا على الأسواق الخارجية يستوجب التزام المنتجات الوطنية بالمواصفات العالمية عبر تطبيق معايير وشهادات دولية، منها نظام الهاسب (HACCP) وشهادة الآيزو 22000 ومبادرة سلامة الغذاء العالمية، بما يفرض تطوير المنتجات ورفع جودتها، وتمكين المصنعين والمنتجين من معرفة المتطلبات الدولية، من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية ونشر ثقافة سلامة الغذاء لضمان الوصول إلى الأسواق العالمية.
دور تقانات النانو في سلامة الغذاء
من جهته، بين المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية بسام العقلة أن الهيئة العامة للتقانة الحيوية تشارك في جلسات المؤتمر بمحاضرات تتناول دور تقانات النانو في سلامة الغذاء، سواء في تطوير التحاليل الخاصة بالكشف عن المخاطر الغذائية، أو في تطبيقات التغليف الذكي واستخدام الحساسات النانوية، بما يسهم في تعزيز جودة المنتجات الغذائية وسلامتها.
وانطلق اليوم السبت مؤتمر اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2026 الذي تنظمه جمعية سلامة الصحة والبيئة، بالتعاون مع شركة EMBS للهندسة والجودة، وبالتنسيق مع كلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق، والهيئة العامة للتقانة الحيوية، والمعهد التقاني الزراعي، على مدرج المكتبة الوطنية بدمشق، وذلك برعاية وزارة الزراعة، ويركز على مناقشة حلول عملية تعزز سلامة الغذاء عبر تعزيز تطبيق أنظمة إدارة الجودة، وتطوير آليات التتبع في سلاسل الإمداد ورفع الوعي المجتمعي.