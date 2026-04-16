إحاطة حول الأوضاع في الحسكة والتأكيد على تفعيل منظومة العدالة ضمن اجتماع بدمشق

دمشق-سانا

قدم المبعوث الرئاسي لتنفيذ اتفاق الـ29 من كانون الثاني مع قسد العميد زياد العايش والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ الاتفاق خلال اجتماعهما مع وزير العدل مظهر الويس، إحاطة شاملة حول الأوضاع في محافظة الحسكة.

وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي جرى في دمشق بحضور النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة، تركز حول التحديات القائمة في القطاع القضائي.

كما جرى التأكيد على الحاجة الملحّة لتفعيل منظومة العدالة في محافظة الحسكة، بما يضمن تسهيل شؤون السكان، وتسريع البت في القضايا المتراكمة منذ سنوات، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.

‏وفي سياق متصل ذكرت المديرية في وقت سابق اليوم، أن قائد الأمن الداخلي في الحسكة، العميد مروان العلي، وصل إلى مدينة رأس العين، لتسليم دفعة من سيارات وآليات قوى الأمن بالهوية البصرية الجديدة إلى وحدات الأمن الداخلي في المنطقة، بهدف تعزيز الجاهزية وتحسين مستوى الخدمات الأمنية.