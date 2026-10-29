أضرار في الرقة جراء السيول والفيضانات وفرق الطوارئ تواصل عمليات الاستجابة والإنقاذ

الرقة-سانا

شهدت محافظة الرقة خلال الليلة الماضية عاصفة مطرية شديدة تسببت بسيول وفيضانات خلّفت أضراراً بشرية ومادية في عدد من المناطق، فيما نفّذت فرق الاستجابة والطوارئ عمليات إنقاذ وإجلاء لعدد من الأشخاص والعائلات التي حاصرتها السيول، بينهم نساء وأطفال.

وذكرت محافظة الرقة في بيان اليوم الخميس، أن السيول أدت إلى انهيار جسر السلماني غرب مدينة الطبقة، وانقطاع الطريق الدولي حلب – الرقة عند موقع الجسر، إضافة إلى انقطاع طريق معدان – دير الزور نتيجة انجراف تحويلة جسر خنيفيس، والطريق الفرعي المنصورة – الرصافة، فضلاً عن تسجيل أضرار جزئية في جسري كسرة سرور والكنطري، حيث جرت معالجة الطريق عند جسر كسرة سرور، فيما تتواصل الأعمال لفتح الطريق الدولي حلب – الرقة بشكل إسعافي.

وعلى صعيد الخدمات الأساسية أشارت المحافظة إلى أن عدداً من محطات مياه الشرب في مناطق الكرامة والسبخة ومعدان خرج من الخدمة مؤقتاً، نتيجة ارتفاع عكارة مياه النهر وهبوط التوتر الكهربائي، إلى جانب عطل كهربائي في محطة ميلاج ومن المتوقع عودة المحطات المتوقفة إلى الخدمة يوم غد الجمعة بعد استكمال المعالجة اللازمة.

ولفتت إلى تسبب عطل في إحدى محولات محطة الفروسية بتوقف عدد من المخارج الكهربائية المغذية لمناطق معاوية والرومانية والأندلس والسباهية والقطار والحوض، مبينة أن الفرق الفنية تواصل أعمال الصيانة على أن تُستكمل وفق التقديرات الأولية خلال اليوم أو يوم غد.

فرق الطوارئ تواصل تنفيذ عمليات الإنقاذ والإجلاء

وفي إطار الاستجابة الطارئة، بينت المحافظة أن الجهات الحكومية وفرق الطوارئ تواصلان تنفيذ عمليات الإنقاذ والإجلاء، وفتح أقنية التصريف والعبارات والممرات المائية، وإنشاء سواتر ترابية لحماية المنازل في المواقع المتضررة، إلى جانب معالجة الأضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية، والعمل على إعادة الخدمات الأساسية بأسرع وقت ممكن.

وأكدت المحافظة استمرار جهود الجهات المعنية في حصر الأضرار ومتابعة أعمال الاستجابة والصيانة وإعادة تأهيل المواقع المتضررة، داعية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والطرق والجسور المتضررة، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية، حفاظاً على سلامتهم.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت ‏وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.