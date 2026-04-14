الرقابة والتفتيش: تشميع محطة وقود بالقنيطرة لارتكابها مخالفات مالية وقانونية ولوجستية

دمشق-سانا

قامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتشميع محطة وقود في محافظة القنيطرة، إثر جولات رقابية تم خلالها اكتشاف قيام هذه المحطة بارتكاب مخالفات مالية وقانونية ولوجستية.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، قالت الهيئة: إن المخالفات تمثلت باستخدام غير قانوني لمعايير تعبئة المشتقات النفطية، وإهمال صيانة الأدوات اللوجستية اللازمة لعمليات التعبئة، وبيع المشتقات النفطية وعدم الإعلان عن أسعارها وفق الأصول المتبعة.

وذكرت الهيئة أنه بناء على النتائج الأخيرة، تم اتخاذ إجراءات قانونية شملت تشميع المحطة المذكورة، وفرض عقوبة التنبيه على بعض العاملين، وإعفاء مدير محطة أخرى وعدد من العاملين من مهامهم، والتوصية بإصلاح الأدوات اللوجستية، ومتابعة التحقيق في شبهات التلاعب بالعدادات ومخالفة شروط بيع المشتقات النفطية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الجولات التفتيشية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية، وضمان التزام المنشآت بالقوانين والأنظمة الناظمة لعملها، وتعزيز النزاهة والشفافية في عمل المؤسسات العامة، وحماية المال العام.

‏وكانت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت في الـ 16 من آذار الماضي خلال جولة أجرتها على أحد مشافي محافظة ريف دمشق، عن مخالفات إدارية وفنية في المشفى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.