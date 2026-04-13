وزارة الداخلية: تفكيك عصابة سلب في أبو حمام بريف دير الزور وتوقيف أفرادها بعملية نوعية

دير الزور-سانا

تمكّنت قوى الأمن الداخلي من تفكيك وإحباط نشاط عصابة إجرامية تورطت في عمليات سلب، طالت عدداً من المواطنين في منطقة أبو حمام بريف دير الزور.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم الإثنين، أن العملية جاءت عقب تلقي عدة بلاغات من الأهالي حول وقوع حوادث سلب متكررة في محيط بلدة أبو حمام، الأمر الذي استدعى تحركاً فورياً من الجهات المختصة، حيث باشرت القوى الأمنية عمليات التحري وجمع المعلومات، ما أسفر عن تحديد هوية أفراد العصابة ورصد تحركاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة، نُفّذت عملية نوعية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة، وهم: (أ. أ)، (ج. ع)، (ح. ص)، (ع. ع)، دون وقوع أي مقاومة تُذكر.

وبينت الوزارة أنه تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء أصولاً.

وتواصل وزارة الداخلية والجهات التابعة لها جهودها المستمرة في حفظ الأمن، وملاحقة المجرمين، مؤكدةً عدم التهاون إزاء الأعمال الإجرامية.