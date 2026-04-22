تفقد واقع العمل في مخبز صوران الآلي بريف حماة الشمالي

حماة-سانا

تفقد مدير منطقة صوران بريف حماة الشمالي عبد السلام القاسم، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حازم السرماني اليوم الأربعاء، مخبز صوران الآلي للاطلاع على واقع العمل فيه، من حيث النظافة والتقيد بمواصفات وجودة رغيف الخبز.

وأوضح السرماني في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة ركزت على الاستماع إلى المشكلات التي يواجهها العمال، وتحديات العمل ليصار إلى تذليلها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن إنتاج مخبز صوران من مادة الخبز يغطي المنطقة والبلدات والقرى والمزارع المجاورة.

بدوره، بين مدير المخبز عبد الرحمن النايف في تصريح مماثل، أن المخبز يضم خطين آليين للإنتاج، بقدرة إنتاجية جيدة تلبي احتياجات نحو 30 مدينة وبلدة وقرية في المنطقة.