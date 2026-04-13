الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطولات مطرية في بعض المناطق السورية

3X4A8727 Copy الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطولات مطرية في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو (1-3) درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الإثنين، يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل أمطار محلية خفيفة في أجزاء من المناطق الجنوبية والبادية والشرقية والجزيرة.

وتوقعت المديرية أن يكون الجو ليلاً بارداً بشكل عام، وخاصةً في المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية، ويُحذَّر من تشكّل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون والجزيرة خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها ال 60 كم/سا، وخاصةً على المناطق الجنوبية والوسطى والبادية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الشرقية والبادية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج بعد الظهر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق9/21
ريف دمشق-القلمون4/12
القنيطرة 5/16
درعا9/22
السويداء5/16
حمص 6/18
حماة5/20
اللاذقية13/20
طرطوس 13/20
حلب6/18
إدلب6/18
دير الزور 8/24
الرقة6/21
الحسكة 6/18
