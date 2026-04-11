توقف ضخ مياه الشرب في مدينة دير الزور نتيجة كسر في أحد الخطوط الرئيسية

دير الزور-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور اليوم السبت، عن توقف ضخ مياه الشرب إلى المدينة، وذلك بسبب حدوث كسر في الخط الرئيسي ذي القطر 600 مم بمحطة الفرات العملاقة المسؤولة عن تغذية معظم أحياء المدينة.

وذكرت المؤسسة عبر حسابها على منصة فيسبوك، أن ورشات الصيانة التابعة لها تعمل على إصلاح العطل، على أن تستأنف أعمال الضخ فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

يذكر أن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور، أطلقت عدة مشاريع لصيانة المحطات المتهالكة والمتضررة بما يضمن وصول المياه للسكان.