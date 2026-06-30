انتشال جثة شاب توفي غرقاً في قناة ري ببلدة حزيمة بريف الرقة

الرقة-سانا

انتشلت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة، اليوم الثلاثاء، جثة فتى توفي غرقاً أثناء السباحة في نهر البليخ ببلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي.

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أنه تم نقل الجثة إلى المشفى الوطني في الرقة، حيث أكدت الجهات الطبية وفاته نتيجة الغرق.

وجدد الدفاع المدني التأكيد على أن جميع الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود في سوريا غير صالحة للسباحة وخطرة جداً، داعياً إلى ضرورة حماية الأطفال من الاقتراب من النهر حفاظاً على سلامتهم.