جولة اطلاعية على معامل الإسمنت في دير الزور والرقة

الرقة-سانا

تفقد مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” محمود فضيلة، خلال جولة ميدانية، المعامل التابعة لفرع الشركة في محافظتي الرقة ودير الزور، بهدف الاطلاع على واقع العمل والإنتاج.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن الجولة تضمنت لقاء مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون ودعم قطاع الإسمنت في المنطقة.

كما جرى في ختام الجولة تفقد معمل إسمنت “لافارج” للاطلاع على سير العملية الإنتاجية والتحديات التي تواجه العمل فيه وسبل حلها.

وكانت شركة عمران أعلنت في فترات سابقة عن توقيع اتفاقات مع العديد من الشركات الإقليمية، لإعادة تأهيل واستثمار معاملها وتدريب الكوادر لديها لتأهيلهم من كل الجوانب الفنية، وتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة في عالم صناعة الإسمنت.