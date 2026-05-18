محاضرة في ثقافي الميدان بدمشق حول تجاوز ‏الآثار النفسية للحواجز ‏الامتحانية‏

دمشق-سانا‏

أقيمت في قاعة المركز الثقافي العربي في الميدان ‏بدمشق محاضرة تفاعلية، قدمتها المدربة سنا زبيدة ‏بعنوان “كيف تذاكر بذكاء وتتغلب على توتر ‏الامتحانات”، بحضور طلاب من المرحلتين ‏الإعدادية والثانوية‎.‎

وأوضحت زبيدة في تصريح لمراسلة سانا أن ‏المحاضرة تسعى إلى مساعدة الطلاب على تجاوز ‏الآثار النفسية للحواجز الامتحانية، وتحويل الامتحان ‏مما يشبه “وحشاً مفترساً” في المخيلة الجمعية إلى ‏فرصة حقيقية لإثبات الذات، من خلال أربعة محاور ‏رئيسية جمعت بين تقنيات الدراسة الذكية وإعادة ‏تأهيل الخوف من الامتحانات‎.‎

إعادة تعريف الخوف.. وصندوق يبتلع القلق

واستهلت زبيدة محاورها بالاشارة إلى أن الامتحان ‏والدراسة جزء من مسؤولية بناء الوطن، فضلاً عن ‏دورهما في تحقيق الطموح الشخصي للإنسان‎.‎

ثم انتقلت إلى حالة التوتر التي يعاني منها الطلاب، ‏حيث دعت الطلاب إلى التعبير عنها في جو من ‏الأمان النفسي عبر ما سمته “صندوق اترك خوفك ‏هنا”، انطلاقاً من أن التوتر ليس شعوراً سلبياً، بل ‏حافز إيجابي للتحدي وتجاوز الصعاب‎.‎

من البوفيه المفتوح إلى الرسالة الصباحية

وفي محور “الدراسة بذكاء لا بجهد”، انتقدت زبيدة ‏الطرق التقليدية في الحفظ، وقدمت مجموعة من ‏التقنيات الحديثة، أبرزها تقنية التعامل مع الكتاب ‏الدراسي كـ”بوفيه مفتوح” يتصفحه الطالب ويتعرف ‏على محاوره الرئيسية دون أن يصبح أسيراً لحفظه، ‏إضافة إلى استخدام الخرائط الذهنية كأداة بصرية ‏لاختصار الوقت وتنظيم المعلومات، وتبني مبدأ ‌‏”ادرس لتشرح‌‎”.‎

وشددت زبيدة على قاعدة الخمسين دقيقة تركيز ‏كامل تليها عشر دقائق راحة حقيقية، محذرة من أن ‏الهاتف ليس استراحة حقيقية بل هو أكبر سارق ‏للتركيز‎.‎

وحول التحضير للامتحان أعدت المدربة لكل طالب ‌‏”رسالة صباحية” تحمل عبارات تشجيعية يتسلمها ‏صباح يوم الامتحان، إضافة إلى ورقة عمل تفاعلية ‏ترافقه حتى اللحظات الأخيرة، تساعده على تحليل ‏مشاعره بين التوتر والأمل والحماسة، وتحديد ‏مهاراته الخاطئة لتصحيحها، وكتابة خطة يومية ‏للتخلص من التوتر‎.‎

وتضمنت المحاضرة مساحة تفاعلية من خلال ‌‏”حائط الامتنان للنفس”، حيث كتب كل طالب عبارة ‏تعزز ثقته بنفسه، إلى جانب “خطة لهذا الأسبوع” ‏تحدد أكثر مادة تحتاج تركيزاً، وخطوة صغيرة ‏ينجزها اليوم مهما كانت بسيطة، وشيء يريحه نفسياً ‏كالنوم المبكر أو تقليل ساعات الألعاب الإلكترونية‎.‎

واختتمت زبيدة المحاضرة بسلسلة من الرسائل ‏التوجيهية مؤكدة أن “الطالب أعمق من درجة”، فلا ‏يجب أن تجعل نتيجة اختبار واحد تحدد قيمته الكاملة ‏كإنسان، داعية الطلاب إلى عدم مقارنة رحلتهم بأحد ‏لأن المقارنة تسرق الفرح، ومشددة على الثقة بالله ‏الذي لا يضيع تعب أحد.