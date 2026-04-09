اللجنة الوطنية لطعوم الغشاء الأمينوسي تعقد اجتماعها الأول في سوريا

دمشق-سانا

عقدت اللجنة الوطنية لطعوم الغشاء الأمينوسي، اليوم الخميس، اجتماعها الأول لعام 2026 في مقر هيئة الطاقة الذرية السورية بدمشق، وذلك استناداً إلى القرار رقم 89 لعام 2026 القاضي بتشكيل اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات ذات الصلة.

وافتُتح الاجتماع بجلسة تعارف بين الأعضاء، باعتباره اللقاء الأول للتشكيلة الجديدة، ثم جرى عرض النتائج التي تم التوصل إليها ضمن مشروع الغشاء الأمينوسي في سوريا، واستعراض النشاطات والفعاليات التي نفذتها اللجنة السابقة.

وناقش المشاركون في الاجتماع تثبيت الأهداف الاستراتيجية لعمل اللجنة، ووضع آلية تنفيذية تشمل عقد الاجتماعات الدورية، وإقامة ورشات ودورات تدريبية، وإلقاء محاضرات، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات العلمية ذات الصلة.

كما تناول الاجتماع موضوع تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين أعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها، إضافة إلى صياغة مشروع عمل علمي يحدد المهام المطلوبة للوصول إلى الغاية المرجوة من تشكيل اللجنة.

وتبرز أهمية الغشاء الأمينوسي الذي يتم تحضيره في مختبرات هيئة الطاقة الذرية السورية، باعتباره مادة حيوية ذات خصائص فريدة تُستخدم في مجالات الطب التجديدي، وشفاء الجروح، وزراعة القرنية، لما يتمتع به من قدرة على تسريع الترميم الخلوي وتقليل الالتهابات.

ويُعد تطوير هذا المشروع محلياً خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاعتماد على الذات، وتوفير بدائل علاجية آمنة وفعّالة داخل الجمهورية العربية السورية، بما يواكب التوجهات العالمية في مجال الطب الحيوي.

وتضم اللجنة الوطنية لطعوم الغشاء الأمينوسي نخبة من خبراء هيئة الطاقة الذرية السورية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات السورية والمستشفيات الكبرى، ووزارة الصحة ومديرياتها، ومشفى بنك العيون، وأطباء من أقسام الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية والحروق، إضافة إلى نقابة الصيادلة.