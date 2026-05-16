التأمينات الاجتماعية تعدل الحدين الأدنى والأعلى للاشتراك اعتباراً من حزيران المقبل

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل قيمة الحدين الأدنى والأعلى للاشتراك التأميني لديها، وذلك بموجب تعميم وجّهته إلى فروعها في المحافظات، استناداً إلى التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية والقرار رقم 1394 لعام 2026.

وأوضحت المؤسسة في تعميمها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، أن الحد الأدنى للاشتراك أصبح 12560 ليرة جديدة اعتباراً من الأول من حزيران 2026، فيما حُدد الحد الأعلى للاشتراك بمبلغ 211400 ليرة جديدة اعتباراً من التاريخ ذاته.

كما يطبق الحد الأدنى البالغ قدره 12560 ليرة جديدة على المحالين للتقاعد بعد تاريخ 1/6/2026.

وأكدت المؤسسة أن التعديل يأتي تنفيذاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ الـ 7 من أيار الجاري، بهدف تحديث القيم التأمينية المعتمدة لدى المؤسسة.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية أصدر في السابع من الشهر الجاري التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بإضافة زيادة بنسبة 50 بالمئة للرواتب والأجور، لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام.

وتُعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجهة المعنية بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تعويضات التقاعد والعجز وإصابات العمل والتأمينات الخاصة بالمشتركين، وتعمل المؤسسة بشكل دوري على تعديل حدود الاشتراكات والقيم التأمينية، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمالية وقرارات وزارة المالية، بهدف الحفاظ على استقرار النظام التأميني وضمان استمرارية تقديم التعويضات والمنافع للمؤمن عليهم والمتقاعدين.