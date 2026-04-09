عقب إعادة فتح الأجواء السورية.. مطار دمشق الدولي يستأنف أولى الرحلات إلى إسطنبول

دمشق-سانا

استأنف مطار دمشق الدولي عملياته التشغيلية مع انطلاق أولى الرحلات الجوية باتجاه مطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول صباح اليوم الخميس، وذلك عقب إعادة فتح الأجواء السورية، إيذاناً بعودة تدريجية لحركة النقل الجوي وتعزيز مستوى الربط الإقليمي.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي علاء صلال في تصريح لـ سانا، أنه تم إبلاغ الشركات العاملة بقرار فتح الأجواء واستئناف العمل في مطار دمشق الدولي، و بانتظار قيام الشركات المشغلة بجدولة الرحلات.

وأضاف صلال: إن القرار جاء بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية، وبما يضمن أعلى معايير السلامة وكفاءة وانسيابية الحركة الجوية، وفق المعايير الدولية.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري أمس الأربعاء، إعادة فتح جميع الممرات الجوية التي أغلقت سابقاً، واستئناف الحركة الجوية عبر الأجواء السورية، إضافة إلى استئناف العمل في مطار دمشق الدولي وعودة العمليات التشغيلية فيه بشكل منتظم.

ويأتي استأنف مطار دمشق الدولي عملياته التشغيلية بعد فترة من تعليق الطيران، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية خلال الأسابيع الماضية، حيث أدت الضربات المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى إغلاق مؤقت للمجالات الجوية بعدد من الدول، حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية.