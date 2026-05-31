لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور: استقرار متوقع لمناسيب مياه الفرات خلال ليل اليوم

دير الزور-سانا

أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور أن التقديرات الحالية تشير إلى استقرار منسوب مياه نهر الفرات خلال ساعات ليل اليوم الأحد.

وأوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة الدكتور فايز عباس في تصريح له اليوم الأحد، أن منسوب المياه ارتفع حالياً بمقدار ثلاثة أمتار رأسياً وخمسين متراً أفقياً من الحدود الإدارية الغربية وصولاً إلى مدينة الميادين.

ولفت عباس إلى أن الارتفاع في منسوب المياه بين مدينتي الميادين والبوكمال يتراوح بين 10 و30 سنتيمتراً نتيجة الموجة المائية المتحررة.

وتتابع وزارة الطاقة منذ اللحظات الأولى لورود الإشعارات المتعلقة بزيادة ‏الوارد المائي لنهر الفرات من الجانب التركي، ما تتطلّبه الحالة الطارئة من استجابة فنية ‏وميدانية واسعة النطاق، بهدف حماية المواطنين والمنشآت الحيوية لضمان ‏استمرار خدمات مياه الشرب، والحد من الأضرار المحتملة على البنية التحتية ‏الواقعة على امتداد مجرى النهر.