الهيئة العامة للطيران المدني: إعادة فتح الأجواء السورية واستئناف العمليات التشغيلية بمطار دمشق

دمشق-سانا

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري اليوم الأربعاء، إعادة فتح جميع الممرات الجوية التي أغلقت سابقاً، واستئناف الحركة الجوية عبر الأجواء السورية، إضافة إلى استئناف العمل في مطار دمشق الدولي وعودة العمليات التشغيلية فيه بشكل منتظم.

وقال الحصري في بيان نشرته الهيئة عبر قناتها على تلغرام: إنه في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة وبناءً على التقييمات الفنية المستمرة التي أجرتها لجنة متخصصة لإدارة المخاطر تقرر إعادة فتح جميع الممرات الجوية واستئناف الحركة الجوية عبر الأجواء السورية، واستئناف العمل في مطار دمشق الدولي واستقبال وإقلاع الرحلات الجوية وفق الجداول المعتمدة.

وأشار الحصري إلى أن هذا القرار جاء بعد تقييم فني شامل وبالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة الجوية، ويعزز كفاءة وانسيابية الحركة الجوية وفق المعايير الدولية المعمول بها.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أغلقت المجال الجوي للجمهورية العربية السورية أمام حركة الطائرات، وعلقت عمليات الإقلاع والهبوط في كل المطارات، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية_ الإيرانية في الـ28 شباط الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.