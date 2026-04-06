إطلاق معسكر تقني في حاضنة تقانة المعلومات بجامعة حمص

حمص-سانا

انطلقت في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بجامعة حمص فعاليات المعسكر التقني سبرينتو بوتكامب “SPRINT0 Bootcamp” اليوم الإثنين بمشاركة طلاب ومهتمين بالمجال الرقمي، بهدف تنمية مهارات إدارة المنتجات الرقمية وتعزيز قدرات الشباب لدخول سوق العمل التقني عبر التدريب العملي والتشبيك مع الخبراء.

ويقام المعسكر تحت رعاية جامعة حمص، وبالشراكة بين الغرفة الفتية الدولية حمص، وحاضنة تقانة المعلومات والاتصالات فرع حمص، وشركة اينوفيت “Innovet”، ومؤسسة حنان”Hannan Foundation”، ويهدف إلى تمكين المشاركين من امتلاك العقلية القيادية والأدوات التقنية اللازمة لإدارة دورة حياة المنتج الرقمي من التخطيط حتى النشر والمراقبة.

وأوضحت مديرة حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص المهندسة هالة جحجاح في تصريح لـ سانا، أن الهدف من المعسكر تدريب المشاركين على إدارة المنتج الرقمي وليس برمجته فقط، من خلال التعرف إلى متطلبات السوق وكيفية تحليل المنتج وإدارته عبر خطوات منهجية تبدأ من التخطيط وصولاً إلى الإطلاق والمتابعة.

بدوره، أوضح نائب رئيس الغرفة الفتية الدولية في حمص خالد الجندي، أن مشاركة الغرفة تأتي بصفتها منظمة شبابية تطوعية تعنى ببناء الشراكات، مبيناً أن دورها في المعسكر يتركز على التيسير والتنظيم اللوجستي والمالي، إلى جانب دعم المبادرات التقنية التي تسهم في تحقيق أثر مستدام للشباب.

مدير البرامج في مؤسسة حنان الدكتور سداد عقاد لفت إلى أن المعسكر يسهم في تطوير طموحات الشباب وتمكينهم من بناء مستقبلهم عبر تعاون يجمع الجامعة مع منظمات داعمة قادرة على تقديم فرص حقيقية لشباب حمص ليكونوا أكثر كفاءة وقدرة على النجاح.

بدورها، أشارت مسؤولة الموارد البشرية في شركة اينوفيت دنيا الأخرس إلى أن مشاركة الشركة تهدف إلى دعم الشباب السوري للدخول في مجالات إدارة المشاريع التقنية وبنائها، وخاصة أنها تشهد تطوراً متسارعاً عالمياً.

الطالبة في السنة الرابعة اختصاص هندسة المعلوماتية – البرمجيات، والمشاركة في المعسكر مريم عبد المولى بيّنت أن المعسكر يوفر فائدة عملية للطلاب حيث يتيح لهم التعرف إلى كيفية وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع طلبات العملاء الخاصة بالمنصات الرقمية، إضافة إلى تعلم آليات تقسيم العمل وتنظيمه ضمن فريق واحد.

ويستمر المعسكر من السادس حتى التاسع من نيسان الجاري، ويتضمن محاور تدريبية حول أساسيات إدارة المنتجات الرقمية، والتخطيط الرشيق، والتصميم المعماري للأنظمة، إضافة إلى الاستعداد لإطلاق المنتجات وإدارة عمليات ديف اوبس “DevOps”.