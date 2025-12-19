زوار معرض بيلدكس يؤكدون دوره في إبراز تطور قطاع البناء ودعم فرص الاستثمار في سوريا

ريف دمشق-سانا

أكد زوار معرض بيلدكس الدولي للبناء والعمران والإنشاءات، المقام في مدينة المعارض بريف دمشق، أن المعرض شكل منصة جمعت الشركات الوطنية والدولية، وأسهم في إبراز تطور قطاع البناء والاستشارات الهندسية والمعدات الحديثة، ودوره في تعزيز فرص الاستثمار ودعم مسار التنمية في سوريا.

منصة لعرض أحدث تقنيات البناء والإنشاء

وأوضح المهندس المدني سامر خليل، في تصريح لمراسل سانا، أن الطابع الدولي للمعرض أتاح الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في البناء والإنشاءات، مؤكداً أنه عكس تطوراً واضحاً في تقنيات التنفيذ ومواد البناء، إلى جانب عرض معدات حديثة تسهم في تسريع الإنجاز ورفع جودة المشاريع العمرانية، ما يدعم عملية إعادة البناء وفق معايير هندسية متطورة.

الاستشارات الهندسية ركيزة لنجاح المشاريع العمرانية

من جهتها، لفتت المختصة بالاستشارات الهندسية رنا يوسف أن التنوع في الشركات الاستشارية المشاركة أتاح التعرف على تجارب حديثة في التخطيط والتصميم، وساعد على تعزيز اعتماد معايير علمية دقيقة في تنفيذ المشاريع، بما يحقق جودة أعلى واستدامة أفضل.

المعدات الحديثة تشجع الاستثمار وتخفض التكاليف

بدوره، أكد المستثمر في مجال مواد ومعدات البناء محمد العلي أن المعرض سلط الضوء على التطور الكبير في الآليات والتجهيزات المستخدمة في قطاع الإنشاءات، مشيراً إلى أن توافر هذه المعدات الحديثة والتقنيات المتطورة يشجع المستثمرين على دخول السوق السورية، لما توفره من كفاءة أعلى وتخفيض في التكاليف، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار في البلاد.

ربط الدراسة بالتطبيق العملي

أما الطالبة في كلية الهندسة المعمارية نور حسين، فبيّنت أن زيارتها للمعرض كانت تجربة تعليمية مهمة للاطلاع على مشاريع إنشائية حقيقية ومعدات متطورة تساعد الطلاب على فهم متطلبات سوق العمل، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي في قطاع البناء والعمران.

ويختتم معرض بيلدكس الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة، والطوارئ وإدارة الكوارث فعالياته مساء اليوم حيث شاركت به أكثر من 400 شركة محلية ودولية.