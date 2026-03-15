اجتماع تحضيري في درعا لاحتفالية ذكرى انطلاق الثورة السورية

درعا-سانا

في إطار التحضيرات لاحتفالية الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية في الثامن عشر من آذار 2011 عقد اليوم اجتماع في مبنى محافظة درعا ضم مجموعة من النشطاء مع ممثلين عن الجانب الحكومي والرسمي.

وبين المسؤول عن تنظيم الاحتفالية عدي الطلب لمراسل سانا، أنه تم خلال الاجتماع تشكيل لجان متخصصة للتنسيق والإعداد للاحتفالية، مضيفاً أن الاحتفالية ستكون مميزة وتتناسب مع خصوصية محافظة درعا وما تمثله الذكرى لأبناء المحافظة.

وأشار الطلب إلى أن اللجان ستعمل على تنظيم الفعاليات بطريقة تشارك فيها مختلف الفعاليات المجتمعية بما يعكس الرمزية التاريخية للمناسبة ويبرز دور محافظة درعا في مسار الثورة السورية.

الناشط والإعلامي علي الزعبي أوضح أن الاجتماع تناول سبل التعاون بين النشطاء والجهات الرسمية لتنظيم الاحتفالية، مشيراً إلى أن الاحتفال بالمناسبة هذا العام مميز بعد تحديد 18 آذار كذكرى رسمية للثورة السورية.

ويحيي السوريون يوم الأربعاء المقبل الثامن عشر من آذار، الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاق الثورة، ضد النظام البائد للمطالبة بالحرية، والإصلاح، وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد، وهو ما تحقق في يوم التحرير في الثامن من كانون الأول 2024.