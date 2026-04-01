اندلاع حريق في متجر كهربائيات في جبلة باللاذقية وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

اللاذقية-سانا

اندلع حريق مساء اليوم الثلاثاء في متجر للأدوات الكهربائية بمدينة جبلة بريف اللاذقية وتعمل فرق الإطفاء على إخماده.

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر معرفاته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن فرقه استجابت للحريق الكبير وسط مشاركة عدة فرق إطفاء تعمل على السيطرة عليه، في ظل صعوبات كبيرة تواجهها في عمليات الإخماد نتيجة انغلاق المكان ووجود مواد سريعة الاشتعال داخل المتجر، الأمر الذي أدى إلى اشتداد النيران وصعوبة الوصول إلى بؤر الحريق.

وأضاف الدفاع المدني: إن الفرق تعمل على إخماد الحريق من عدة محاور، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع امتداد النيران إلى المحال والمباني المجاورة، والحد من الأضرار المادية.