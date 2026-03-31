وفد من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يناقش مع هيئة التخطيط والإحصاء خططها الاستراتيجية

دمشق-سانا

أجرى معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، والوفد المرافق له، زيارة اليوم الثلاثاء إلى مقر هيئة التخطيط والإحصاء، للاطلاع على واقع عملها، ومناقشة خططها الاستراتيجية للمرحلة القادمة.

وخلال الزيارة عرض رئيس الهيئة أنس سليم برامجها الحالية الهادفة إلى تعزيز جودة البيانات ودعم مسارات التخطيط التنموي، إضافة إلى المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك.

بدوره أكد كده دعم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الكامل لجهود الهيئة، وتقديم كل ما يلزم للنهوض بواقع عملها والارتقاء به؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وتعمل هيئة التخطيط والإحصاء على إعداد خطط تنمية محلية تعتمد على مؤشرات تنموية وتحليل شامل للواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، بهدف تحديد أولويات التنمية، وتعزيز الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة.