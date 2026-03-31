وفد من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يناقش مع هيئة التخطيط والإحصاء خططها الاستراتيجية

دمشق-سانا

أجرى معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، والوفد المرافق له، زيارة اليوم الثلاثاء إلى مقر هيئة التخطيط والإحصاء، للاطلاع على واقع عملها، ومناقشة خططها الاستراتيجية للمرحلة القادمة.

وخلال الزيارة عرض رئيس الهيئة أنس سليم برامجها الحالية الهادفة إلى تعزيز جودة البيانات ودعم مسارات التخطيط التنموي، إضافة إلى المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك.

بدوره أكد كده دعم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الكامل لجهود الهيئة، وتقديم كل ما يلزم للنهوض بواقع عملها والارتقاء به؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وتعمل هيئة التخطيط والإحصاء على إعداد خطط تنمية محلية تعتمد على مؤشرات تنموية وتحليل شامل للواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، بهدف تحديد أولويات التنمية، وتعزيز الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة.

شهيدان وإصابات إثر قيام فلول ميليشيات الأسد بالهجوم على دورية لإدارة الأمن العام في اللاذقية
طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها ورياح عاصفة على عدد من ‏المناطق
منتجات يدوية ومستلزمات العيد في بازار كاتدرائية سيدة النياح بدمشق
تضرر 6200 دونم و1150 بيتاً محمياً جراء فيضانات سهل عكار بريف طرطوس
اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء تؤكد التزامها بكشف الحقيقة وضمان العدالة للضحايا
