فرق الدفاع المدني بدير الزور تنتشل جثمان رجل‎ ‎غرق في نهر الفرات

دير الزور-سانا
تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور اليوم الأحد، من انتشال جثمان رجل غرق في نهر الفرات يوم السبت بالقرب من جسر كنامة بمدينة دير الزور.
وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان أن فرقها تلقت بلاغاً عن حادثة الغرق يوم السبت، حيث توجهت حينها فرق الإنقاذ إلى الموقع وبدأت عمليات البحث، دون التمكن من العثور على الجثمان حينها.
وأشارت إلى أن الفرق تلقت الأحد بلاغاً بظهور جثمان في حي الطحطوح، حيث توجهت إلى المكان وتمكنت من انتشاله ونقله إلى المشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولاً.