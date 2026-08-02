فرق الدفاع المدني بدير الزور تنتشل جثمان رجل‎ ‎غرق في نهر الفرات

انتشال فرق الدفاع المدني بدير الزور تنتشل جثمان رجل‎ ‎غرق في نهر الفرات
أرشيفية

دير الزور-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور اليوم الأحد، من انتشال جثمان رجل غرق في ‏نهر الفرات يوم السبت بالقرب من جسر كنامة بمدينة دير الزور‎.‎

وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان أن فرقها تلقت بلاغاً عن حادثة الغرق يوم السبت، حيث توجهت حينها ‏فرق الإنقاذ إلى الموقع وبدأت عمليات البحث، دون التمكن من العثور على الجثمان حينها‎.‎

وأشارت إلى أن الفرق تلقت الأحد بلاغاً بظهور جثمان في حي الطحطوح، حيث توجهت إلى المكان وتمكنت من انتشاله ‏ونقله إلى المشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولاً‎.‎

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