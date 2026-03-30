الحرارة إلى انخفاض وأمطار غزيرة في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها في أغلب المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-5 درجات مئوية.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الإثنين يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء الفرصة لهطل الأمطار في أماكن متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة.

ليلاً، يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار عن المنطقة بشكل جزئي لتصبح الأجواء ربيعية مستقرة باردة نسبياً، ولا سيما في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في القلمون وغوطة دمشق وأجزاء من المناطق الوسطى والجزيرة والشمالية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا، وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والوسطى والمرتفعات الجبلية، أما البحر فعال ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق8/15
ريف دمشق-القلمون1/7
القنيطرة4/13
درعا10/15
السويداء 5/14
حمص 9/14
حماة10/17
اللاذقية 13/18
طرطوس16/20
حلب9/16
إدلب 7/14
دير الزور 6/19
الرقة5/19
الحسكة 6/14
