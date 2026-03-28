قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غربي قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت آليتان تابعتان لقوات الاحتلال الإسرائيلي، يرافقهما نحو 20 عنصراً، غربي قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي اليوم السبت، وأقدمت على احتجاز خمسة شبان.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أنّ قوة للاحتلال الإسرائيلي احتجزت خمسة شبان وقامت باستجوابهم ميدانياً قبل أن تُخلي سبيلهم لاحقاً.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.