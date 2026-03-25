مجلس مدينة دير الزور يعزز الاستجابة لتداعيات المنخفض الجوي

دير الزور-سانا

أجرت ورشات الصيانة في مجلس مدينة دير الزور، اليوم الأربعاء، أعمال تعزيلٍ لعدد من نقاط التصريف المطرية، واستبدلت ثلاث نقاط صرف صحي رئيسية في المدينة.

وأفاد رئيس دائرة الأشغال في المجلس أحمد حاج خضر لمراسل سانا أنّه جرى استبدال قساطل الصرف الصحي التي تشهد اختناقات متكررة عقب كلّ هطول للأمطار في المنطقة الممتدة من دوار المدلجي باتجاه شارع البوسرايا، وتوصيلها بشكل مباشر بغرفة التفتيش.

وأضاف: قامت ورشات الصيانة بتعزيل جميع المصاريف المطرية وغرف التفتيش كما قامت بسحب المياه من الأماكن التي لا تحوي تصريفاً، وأوضح أن جميع الكوادر والآليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وأشار حاج خضر إلى أن الأمطار الغزيرة أدت لحدوث هبوطين أحدهما أمام مسجد المفتي والآخر أمام مسجد السليمي حيث تمت معالجة الهبوط أمام مسجد المفتي بشكل كامل، فيما جرى التعامل مع الهبوط الآخر بشكل إسعافي مؤقت لحين الانتهاء من العاصفة.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي بدأ منذ ظهر أمس الثلاثاء ويستمر حتى مساء الجمعة، مترافقاً بهطولات مطرية غزيرة أحياناً وعواصف رعدية، مع تساقط لحبات البرد في بعض المناطق.