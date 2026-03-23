منخفض جوي ثالث يؤثر في سوريا بدءاً من الثلاثاء

دمشق -سانا

تتأثر البلاد اعتباراً من ظهر غدٍ الثلاثاء بمنخفض جوي ثالث يستمر حتى مساء الجمعة، مترافقاً بهطولات مطرية غزيرة أحياناً وعواصف رعدية، مع تساقط لحبات البرد في بعض المناطق، فيما تبلغ الفعالية الجوية ذروتها بين ظهر الأربعاء وفجر الجمعة.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في نشرتها مساء اليوم أن الهطولات تستمر خلال هذه الليلة في المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والبادية ومرتفعات القلمون، بينما تضعف في المناطق الجنوبية الغربية، ويكون الجو بارداً بشكل عام، خاصة على المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل الضباب وحدوث الصقيع في المرتفعات العالية.

وأشارت المديرية إلى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق، في حين تكون أعلى بقليل من معدلاتها في المناطق الشرقية والوسطى والساحلية.

وبيّنت أن طقس يوم الثلاثاء خلال النهار يكون بين الغائم جزئياً والغائم مع هطولات مطرية على مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية والبادية والشرقية والجزيرة، محذّرة من تشكل السيول في تلك المناطق.

وخلال الليل تبقى فرص الهطولات قائمة بشكل خفيف ومتفرق، مع أجواء باردة عموماً، ولاسيما في المرتفعات، حيث يُحذّر من الصقيع، إضافة إلى تشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في الأجزاء الغربية، ومتقلبة إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية اليوم وغداً: