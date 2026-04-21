محافظة حلب تطلق المرحلة الأولى من مشروع “صفر حفرة” لصيانة الطرق في المدينة والريف

حلب-سانا

أطلقت محافظة حلب اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من مشروع “صفر حفرة”، بهدف معالجة الحفر المنتشرة في الطرقات وصيانتها وتحسين واقعها في مدينة حلب وريفها، بما يسهم في تسهيل حركة السير، والحد من الأضرار والحوادث المرورية.

وأوضح رئيس لجنة متابعة أعمال صيانة الطرق في المديرية الخدمية الأولى المهندس أحمد الشهابي، أن الورشات الخدمية بدأت أعمالها ضمن الحيز الجغرافي للمديرية بالمدينة، وتحديداً في المنطقة الممتدة من إشارات باب جنين باتجاه طلعة السبع بحرات، المعروفة بـ”طلعة البنوك”.

وأشار الشهابي إلى أن الأعمال الحالية تتضمن عمليات التجهيز الأولية، من قص وتكسير للمواقع المتضررة باستخدام الآليات والمعدات اللازمة، على أن تبدأ أعمال التزفيت في اليوم التالي، ضمن خطة متكاملة تهدف للوصول إلى مدينة خالية من الحفر في مختلف القطاعات الخدمية الخمسة.

من جانبه، بيّن المهندس إسماعيل مساعد من شعبة الصيانة في المديرية الخدمية الثالثة بمنطقة قاضي عسكر، أن المشروع يستهدف إزالة الحفر التي تعيق حركة السير، وتؤثر سلباً على المواطنين، إضافة إلى تسببها بوقوع الحوادث المرورية.

ولفت مساعد إلى أن الأعمال انطلقت من دوار الحاووز باتجاه منطقة قاضي عسكر، وتتواصل لتشمل مختلف الطرق الرئيسية، باتجاه دوار الشعار، والعرقوب، ضمن عدة محاور تغطي مدينة حلب وريفها بالكامل.

وتعاني العديد من طرق محافظة حلب من تردٍّ واسع في بنيتها، نتيجة إهمال النظام البائد وقصفه خلال سنوات الثورة السورية.

ويأتي مشروع “صفر حفرة” ضمن جهود محافظة حلب ومجلس المدينة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالطرق خلال السنوات السابقة.