استجابةً لصعوبات التسجيل الإلكتروني.. اتصالات حمص تستقبل طلبات المفصولين لمشاركتهم بالثورة

حمص-سانا

يواصل فرع المؤسسة السورية للاتصالات في حمص استقبال طلبات العاملين المفصولين من الخدمة بسبب مواقفهم ومشاركتهم في الثورة السورية، والراغبين بالعودة إلى العمل، ممن لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضح مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في حمص المهندس أسامة عوض في تصريح لـ سانا اليوم الخميس أن تقديم الطلبات الخطية يتم من خلال دائرة الموارد البشرية في الفرع ويستمر حتى الـ 16 من حزيران الجاري على أن تُحال الطلبات بعد ذلك إلى لجنة متخصصة لدراستها ومعالجتها.

وأشار إلى أن اعتماد استقبال الطلبات الخطية الذي بدأ أمس جاء استجابةً لمراجعات عديدة من العاملين الذين واجهوا صعوبات في التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لهذه الغاية.

ولفت عوض إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق العدالة الإدارية ورد الحقوق إلى أصحابها، وإنصاف العاملين الذين فقدوا وظائفهم خلال السنوات الماضية بسبب مواقفهم ومشاركتهم في الثورة السورية.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أصدرت في الـ 25 من أيار الماضي قراراً دعت فيه العاملين المفصولين بسبب مواقفهم ومشاركتهم في الثورة السورية إلى التقدم بطلبات إعادة العمل عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وحددت السادس من حزيران الجاري موعداً نهائياً لاستقبال الطلبات.