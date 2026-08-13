وفد الطيران المدني يبحث استكمال ترتيبات تسليم مطار اللاذقية وتشغيله

IMG 9604 وفد الطيران المدني يبحث استكمال ترتيبات تسليم مطار اللاذقية وتشغيله

اللاذقية-سانا

 عقد وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، وصل اليوم الخميس إلى مطار اللاذقية الدولي، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الجانب الروسي، جرى خلاله بحث استكمال الإجراءات والترتيبات المتعلقة بعملية تسليم المطار، ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بذلك.

IMG 9614 وفد الطيران المدني يبحث استكمال ترتيبات تسليم مطار اللاذقية وتشغيله

وضم الوفد معاوني رئيس الهيئة عبد الباري الصاج وسامح عرابي، وعدداً من مديري الإدارات المختصة في الهيئة، حيث أجرى جولة ميدانية شملت مختلف مرافق المطار، للاطلاع على واقع البنية التحتية والتجهيزات والأنظمة المعمول بها، وتحديد الاحتياجات الفنية والتشغيلية اللازمة للمرحلة المقبلة.


وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي على إعداد خطة متكاملة لإعادة تأهيل مطار اللاذقية الدولي، ورفع جاهزيته التشغيلية، تمهيداً لاستئناف استقبال الرحلات الجوية في أقرب وقت ممكن.
 
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، تسلمت في الـ 9 من الشهر الجاري، إدارة مطار اللاذقية الدولي، في خطوة مهمة ضمن مسار ‏استعادة الدولة السورية إدارة وتشغيل مرافق الطيران المدني، وإعادة المطارات السورية إلى منظومة الطيران المدني ‏الوطني.‏

IMG 9609 1 scaled وفد الطيران المدني يبحث استكمال ترتيبات تسليم مطار اللاذقية وتشغيله
IMG 9619 scaled وفد الطيران المدني يبحث استكمال ترتيبات تسليم مطار اللاذقية وتشغيله
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