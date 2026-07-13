قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه أوفانيا وخان أرنبة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا



توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، باتجاه قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة الشمالي.



وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية نصبت حاجزاً مؤقتاً على الطريق بين أوفانيا وخان أرنبة، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة.



وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ست آليات عسكرية توغلت السبت الماضي داخل بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً عسكرياً، وعمدت إلى تفتيش المارة.



وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من ‏خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين ‏عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق ‏القذائف.



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف ‏ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.