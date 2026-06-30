وزارة العدل السورية: مجلس القضاء الأعلى أقال عدة قضاة لارتكابهم ‏مخالفات جسيمة

دمشق-سانا‏

أكدت وزارة العدل السورية أنها تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح ‏القضائي، وإعادة بناء السلطة القضائية، ومعالجة الإرث الثقيل الذي خلفه ‏النظام البائد على منظومة العدالة، وما ترتب عليه من إضعاف لاستقلال ‏القضاء، وتفش للفساد، وانتهاك لحقوق المواطنين‎.‎

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى في ‏سوريا، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من القضاة، بعد أن ثبت ‏عقب استكمال أعمال التفتيش والتحقيق حسب الأصول والضمانات المقررة، ‏ارتكابهم مخالفات جسيمة وممارسات تمس شرف الوظيفة القضائية وكرامة ‏القضاء، وتخالف أحكام الإعلان الدستوري، وأفضت لانتهاك حقوق المواطنين، ‏والإخلال بضمانات العدالة وسيادة القانون، ما استوجب إنهاء خدمتهم، ‏وإبعادهم عن السلك القضائي‎.‎

ووفق الوزارة أكد المجلس أن القضاء لا يمكن أن يكون ملاذاً لمن يسيء إلى رسالته أو يستغل سلطته أو ينحرف بها عن مقتضيات العدالة، أو يمس ‏الحقوق والحريات التي كفلها القانون والإعلان الدستوري‎.‎

وشددت الوزارة على أن مكافحة الفساد داخل المؤسسة القضائية، ومساءلة ‏كل من يثبت تجاوزه للقانون أو إخلاله بواجبات وظيفته، تمثل نهجاً مؤسسياً ‏راسخاً وخياراً إصلاحياً لا رجعة عنه، وأن معيار البقاء في السلك القضائي ‏هو النزاهة والكفاءة والاستقلال، والالتزام بأحكام الإعلان الدستوري ‏والقانون وأخلاقيات القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق ‏الإنسان‎.‎

وبيّنت الوزارة أنه تمت إعادة القضاة الذين فصلوا على خلفية مواقفهم من ‏الثورة السورية ورفضهم الانصياع للنظام البائد، إلى السلك القضائي إنصافاً ‏لهم، ورداً لاعتبارهم، وتجسيداً لالتزام الدولة بإعلاء سيادة القانون وترسيخ ‏العدالة‎.‎

وبمناسبة اقتراب انتهاء الدورة القضائية للمحامين الذين استوفوا متطلبات ‏التأهيل واجتازوا امتحاناتهم النهائية، وانطلاق الدورة الجديدة لطلاب القضاء ‏في المعهد العالي للقضاء، لفتت الوزارة إلى أنها تمضي في إعداد وتأهيل ‏جيل جديد من القضاة، يجمع بين الكفاءة العلمية والنزاهة والاستقلال، ‏والالتزام بأحكام القانون والإعلان الدستوري وأخلاقيات القضاء، بما يكرس ‏قضاءً عصرياً مستقلاً يواكب تطلعات الشعب السوري، ويصون سيادة ‏القانون، ويحمي الحقوق والحريات، وينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ‏الناظمة لاستقلال القضاء‎.‎

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: إن مسيرة الإصلاح القضائي ماضية بثبات ‏وحزم بإشراف مجلس القضاء الأعلى، مشددةً على أنها لن تتهاون مع أي ‏مظهر من مظاهر الفساد، أو إساءة استعمال السلطة، أو أي ممارسة تمس ‏حقوق المواطنين أو تنال من هيبة القضاء واستقلاله‎.‎

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 70 لعام 2025، القاضي ‏بإعادة 63 قاضياً من المنشقين بعهد النظام البائد إلى العمل القضائي بعد ‏سنوات من العزل إبان حكم ذلك النظام، وذلك في إطار سياسة إصلاح قضائي ‏شاملة تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة ‏والمساواة وسيادة القانون، وإنصاف القضاة الذين تم إقصاؤهم بسبب مواقفهم ‏الثورية‎.‎