الدفاع المدني: انهيار منزل بدمشق القديمة والعمل جار على إنقاذ العالقين تحت الأنقاض

دمشق-سانا

انهار منزل في حي الإصلاح بمنطقة دمشق القديمة، اليوم الجمعة، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وأوضح الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناته على التلغرام أن فرقه توجهت فوراً إلى الموقع، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالمعدات اليدوية، في ظل صعوبة الوصول إلى الموقع بسبب ضيق الحارات التي تعيق دخول الآليات، ما يضطر الفرق إلى العمل باستخدام معدات يدوية.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أمس، لانهيار منزل مؤلف من طابق واحد وغير مأهول في مدينة داريا بريف دمشق نتيجة الأضرار السابقة التي تعرض لها جراء قصف النظام البائد على المدينة خلال السنوات الماضية، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية.