منخفض جوي ثانٍ يضرب سوريا فجر السبت

دمشق-سانا

حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية من تأثر البلاد بمنخفض جوي ثانٍ اعتباراً من فجر يوم السبت وحتى مساء يوم الإثنين، مترافقاً بهطولات مطرية متفاوتة الشدة وعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد.

وأوضحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب، اليوم الخميس، أن المناطق الساحلية وجبالها ستشهد هطولات مطرية غزيرة، إضافة إلى محافظة الحسكة ولا سيما المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، بينما تشهد عموم المناطق في إدلب وحلب وغرب حماة وحمص إضافة إلى غرب وشمال الرقة هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة.

وأضافت دائرة الإنذار المبكر والتأهب: إن بقية مناطق حماة والرقة ومدينة حمص وأريافها الشمالية والجنوبية، ومدينة دمشق وريفها الغربي، والقنيطرة وغرب درعا، وعموم مناطق دير الزور، ستشهد هطولات مطرية متوسطة الغزارة.

ولفتت إلى أن المنخفض سيترافق أيضاً مع نشاط في حركة الرياح مع هبات قوية، تؤدي إلى إثارة الغبار على أجزاء من المناطق الشرقية ومنطقة الجزيرة والبادية.

ودعت دائرة الإنذار المبكر المواطنين للالتزام بالإرشادات التالية:

اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمنازل القريبة من الأنهار تحسباً لارتفاع منسوب المياه. الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة أثناء الهطولات المطرية. عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي مهما بدت نسب المياه منخفضة. تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو الطرقات الزراعية. عدم الاقتراب من أي مجرى مائي لتجنب خطر الانزلاق والسقوط، وحماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة من الاقتراب من مجاري السيول. عدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول. الابتعاد عن الجسور المبنية فوق المجاري المائية في حال شهدت جرياناً قوياً وكبيراً للمياه وعدم المجازفة بعبورها بالآليات. عدم إيقاف السيارات في المناطق المنخفضة أو قرب المجاري المائية. عدم استخدام الهواتف المحمولة تحت العواصف الرعدية. عدم الوقوف قرب الأشجار وأبراج الكهرباء أثناء العواصف الرعدية أو في المناطق التي تشهد رياحاً قوية. الابتعاد عن الجدران والمباني المتصدعة والآيلة للسقوط، وتثبيت الأشياء القابلة للتطاير. ارتداء الكمامات في المناطق التي تشهد أجواء مغبرة. تخفيف السرعة على الطرقات أثناء الهطولات المطرية، والقيادة بحذر في الأجواء المغبرة.

عمليات استجابة ميدانية

في هذا السياق، نفذت فرق الدفاع المدني وفق تقريرها عمليات استجابة ميدانية لتداعيات المنخفض الجوي في 91 موقعاً، شملت فتح أكثر من 27 ممراً مائياً، وتنفيذ 16 عملية سحب لمياه الأمطار المتجمعة في المنازل والأقبية ومحلات تجارية، وفتح قنوات تصريف في 13 مخيماً، الاستجابة لـ 3 حالات انهيار جدران إضافة لـ 16 عملية تفقد متفرقة، وفتح 10 طرقات وسحب 7 سيارات علقت في الوحل أو انحرفت عن الطريق بسبب ضعف الرؤية.

وبيّن الدفاع المدني أن فرقه لا تزال تنفذ عمليات الاستجابة الميدانية مع استمرار الهطولات المطرية ببعض المناطق في سوريا.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي مستمر حتى يوم غد الجمعة، مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق، وتعمل فرق الدفاع المدني على التعامل مع السيول والتجمعات المائية وفتح الطرقات وتأمين سلامة المدنيين، في إطار استجابتها الميدانية التي تجريها خلال هذه الفترة.