تشديد الرقابة على أسواق الألبسة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق رقابتها التموينية على أسواق ومولات الألبسة قبيل حلول عيد الفطر، بهدف ضبط الأسعار، والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بالتعليمات النافذة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن دوريات الرقابة تواصل نشاطها في الأسواق الشعبية والمولات، حيث تم التدقيق في أسعار الألبسة والتأكد من الإعلان عنها بشكل واضح، إضافة إلى مراجعة الفواتير، للتثبت منها ومطابقتها للمواد المعروضة.

وبيّن أن الجولات أسفرت عن تنظيم أربعة ضبوط تموينية بحق عدد من الفعاليات المخالفة، توزعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول فواتير غير نظامية، مؤكداً استمرار تكثيف الرقابة خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع ازدياد الإقبال على شراء الألبسة قبل العيد.

وأشار خالد إلى أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك وتنظيم الأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز الرقابة على الأسواق خلال المواسم التي تشهد زيادة في الطلب، ولا سيما قبيل الأعياد، بهدف الحد من المخالفات وضبط الأسعار، وضمان التزام الفعاليات التجارية بالقوانين والأنظمة النافذة.