العايش: سيتم اليوم إخلاء سبيل أكثر من 600 معتقل وموقوف ضمن الاتفاق مع قسد

الحسكة-سانا

أعلن المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الـ29 من كانون الثاني مع قسد العميد زياد العايش، أنه سيتم اليوم إخلاء سبيل أكثر من 600 معتقل من سجون قسد، ومن الموقوفين، وذلك في إطار معالجة ملف المعتقلين وفق الاتفاق، وضمن إجراءات إنفاذ القانون.

وأكد العايش مشاركة أهالي المعتقلين آلامهم، مشدداً على أن هذا الملف يحظى بأولوية خاصة، مع استمرار العمل للإفراج عن بقية المعتقلين، وكشف مصير المفقودين خلال الفترة القريبة القادمة.

وختم العايش بتوجيه التهنئة بمناسبة عيد الفطر، متمنياً أن يعيده الله على الجميع باليُمن والبركات، وأن يتحقق الفرج القريب لجميع السوريين.

والتقى العايش، أمس الأربعاء مع قائد قسد مظلوم عبدي، وبحث معه ترتيبات إطلاق الدفعة الثانية من المعتقلين، ومتابعة ملف دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في الـ29 من كانون الثاني الفائت، الاتفاق مع قسد على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.